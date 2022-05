Kitzingen vor 21 Minuten

Fliegende Redbull-Dose verursacht Schaden

Am Freitag gegen 20.30 Uhr war eine 20-jährige Ford-Fahrerin in der Repperndorfer Straße in Kitzingen unterwegs. Vor ihr fuhr ein dunkelgrüner Kleinwagen, aus dem laut Polizeibericht plötlzich eine leere Redbull-Dose geworfen wurde. Die Dose traf den Ford und verursachte einen Schaden von rund 100 Euro. Wer kann Hinweise geben?