Am Freitag um 17.30 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem VW die Staatsstraße 2450 vom Mainfrankenpark in Richtung Dettelbach. Bei dem Versuch eine Fliege aus ihrem Auto zu bekommen, kam die Fahrzeugführerin leicht auf den Gegenfahrstreifen und streifte mit ihrem linken Außenspiegel ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Frau hielt unverzüglich an und wartete auf den weiteren Unfallbeteiligten. Nachdem nach 20 Minuten kein Fahrzeug anhielt, informierte die 56-Jährige die Polizei. Der entgegenkommende Fahrzeugführer, der vermutlich einen Schaden an der linken Fahrzeugseite hat, wird gebeten, sich bei Polizei Kitzingen zu melden, Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Foto: Waldemar Wiederer