Markt Einersheim vor 37 Minuten

Fleißige Müllsammler

In diesem Herbst nahm auch die Grundschule Hellmitzheimer Bucht in Markt Einersheim wieder an der Tour de Müll, einer landkreisweiten Aktion des Kreisjugendrings und der Kommunalen Abfallwirtschaft teil. Die sechs Klassen der Schule (zusammen 105 Kinder) zogen mit Leiterwagen und Eimern durch verschiedene Ortsgebiete von Markt Einersheim und sammelten auf, was sie an Müll fanden: ob Zigarettenstummel, achtlos in den Straßengraben weggeworfene Flaschen, Radkappen oder Plastikplanen, die hinter Hecken versteckt lagen, alles nahmen die fleißigen Schülerhände mit. Nach 90 Minuten trafen sich die Klassen wieder im Schulhof und trugen den Abfall zu einem Haufen zusammen. Dass es so viel werden würde, hatte keiner vorher gedacht. Alle waren stolz auf das „Sammelergebnis“ und froh über die Abwechslung im Schulalltag, die jedem Spaß gemacht hatte. Zur Belohnung konnten die fleißigen Sammler im Pausenhof heiße Würstchen im Brötchen, gespendet von der Marktgemeinde, verspeisen.