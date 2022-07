Segnitz vor 33 Minuten

Fleißige Helferinnen und Helfer beim 10. Segnitzer Mainfest

Fleißige Helferinnen und Helfer waren am Wochenende unter anderem beim Salat putzen für das Segnitzer Mainfest im Einsatz. Auch diesmal wurden wieder einige Zentner Gemüse zu frischen Segnitzer Salattellern verarbeitet. Salate gehören sowie die Steckerlfische und ein deftiges Mittagessen zu den kulinarischen Highlights des Festes, das vor mehr als 30 Jahren als Brotrauschfest begann und vor nunmehr zehn Jahren unter dem Motto "Genuss am Fluss" als Mainfest am Mainufer in Segnitz gefeiert wird.