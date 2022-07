Possenheim vor 1 Stunde

Fledermaus verzögert Denkmalsanierung: Fraglich ist, ob die Tiere die neue, teure Behausung mögen

Im Garten des Bürgerhauses in Possenheim kamen etwa 50 Personen zur Bürgerversammlung zusammen. Bürgermeister Dieter Lenzer brachte zwei Denkmäler zur Sprache, die in der Ortsmitte vorangebracht werden sollen, in der Kirchstraße wird die Entwicklung aber von einer Fledermaus maßgeblich beeinträchtigt.