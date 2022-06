Gaibach vor 1 Stunde

FLaSH Act‘ macht Theater

Nach einer pandemiebedingten zweijährigen Zwangspause wagte sich Cécile Marcel, Leiterin der Gruppe FLaSH Act‘ des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach wieder Theater zu machen, jedoch mit einem geänderten Konzept. Von der Idee über die Texte bis hin zu den Vorstellungen wurde alles selbst produziert. Da fast alle Schüler*innen neu dabei waren, erfolgte zu Beginn eine Einführung in die Techniken der Theaterarbeit. Anschließend beschäftigten sich die Schülerinnen der fünften bis siebten Jahrgangsstufe mit dem Thema "Schöpfungsmythen" und passten die ausgewählten Geschichten an die moderne Zeit an. Die Arbeit entwickelte sich dynamisch. Neue Ideen für die Inszenierung und Kostüme wurde eingebracht, andere wiederum verworfen. Zum Halbjahr kamen noch einige Schülerinnen hinzu. Dies bedeutete, mehr Rollen und mehr Szenen zu kreieren. Zudem wurden die Proben von Isolationen und Quarantäne immer wieder gestört. Trotz alle dem riss die Begeisterung der jungen Damen nicht ab.