Zum Weltgeschichtentag am 20. März wurde ein Märchen-Memospiel entwickelt, in dem Zitate und Bilder ausgewählter Märchen zusammengebracht werden müssen. Das Märchenlegespiel soll Kinder an die bilderreiche Märchenwelt der Brüder Grimm heranführen. Dies geht aus einer Mitteilung der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Volkach hervor.

Da das Märchen-Memo nicht käuflich zu erwerben ist, sondern nur in begrenzter Auflage zur Abgabe über die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur zur Verfügung steht, rufen Akademie, Sankt Michaelsbund und Gerstenberg Verlag zu einen Märchen-Schreibwettbewerb auf: Kinder, Jugendliche oder Erwachsene und Märchenfreunde können auf diese Weise unmittelbar in die Welt der Zaubermärchen eintauchen und selbst kreativ werden.

Einzureichen sind neue Zaubermärchen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass man die Geschichte als typisches Märchen erkennen kann.

Als typische Märchenmerkmale sollten beispielsweise vorkommen: Eingangs-, Schluss- und Zauberformeln, typische Figuren und Gegenstände, klare Zuordnung von Eigenschaften, Übergänge von Räumen, Märchenheldinnen und -helden, Magie und Wunder und ein Happy End. Die Texte sollten nicht länger als 3000 bis maximal 6000 Zeichen inklusive Leerzeichen sein. Sie sind als Worddatei an die Akademie an praesidium@akademie-kjl.de oder an den Michaelsbund an s.cordell-hohmann@michaelsbund.de einzusenden. Gerne darf ein Bild zum Märchen beigegeben werden. Mit der Einsendung des Märchens stimmen die Verfasserinnen und Verfasser der Veröffentlichung in Online- und Printmedien zu. Einsendeschluss ist der 24. April.

Die besten Einsendungen erhalten kostenfrei ein Märchen-Memo sowie die Aktionsbroschüre „Hintergründiges & Kreatives“ zugesandt.

2021 hat die inzwischen mehrfach ausgezeichnete Künstlerin Julie Völk einen neu illustrierten Märchenband mit dem Titel "Zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat. Die schönsten Märchen der Brüder Grimm" vorgelegt. Hierzu stellen die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, der Sankt Michaelsbund und der Gerstenberg Verlag unter dem Motto „Hintergründiges & Kreatives“ Aktionsmaterialien für einen Märchentag in Familie, Kita, Schule und Büchereien kostenfrei zur Verfügung. Erste Eindrücke zum Buch gibt es unter www.michaelsbund.de/buechereien/vorlesezeit