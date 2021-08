Trotz Homeschooling und fehlendem Präsenzunterricht ist es uns gelungen, am Ende des Schuljahres den Diercke-Wissenswettbewerb 2021 durchzuführen. In den Klassenstufen 5-9 wurde jeweils ein Klassensieger ermittelt und unter den Siegern der höheren Jahrgangsstufen (7-9) der Schulsieger gekürt. Das Aufgabenspektrum reichte in diesem Jahr von europäischen Hauptstädten, bekannten Flüssen und Seen bis hin zum Problem Mülltrennung. Einen Bezug zur fränkischen Heimat stellten die Fragen zu Würzburg und Nürnberg her. Eine der größeren Hürden bildete im diesjährigen Fragenkatalog wieder die stumme Karte von Deutschland. Bayern und die Nordsee ließen sich noch leicht eintragen, schwieriger wurde es mit der Müritz oder der Stadt Potsdam. An der erreichten Punktzahl erkannte man auch in diesem Jahr, wie anwendungsbereit das erworbene Fachwissen unserer Schülerinnen war und wie das Interesse für geografische Sachverhalte geweckt werden konnte. In diesem Schuljahr wurden folgende Siegerinnen mit einer Urkunde und einem kleinen Sachgeschenk geehrt: 5a Maike Hunecke (5a), Johanna Göbel (5b), Stella Fochler (6a), Maria Menz (6b), Maria Ebert (7a), Sophie Glaser (7b), Maria Dilling (8a), Johanna Geiger (8b), Lenia Happel (9a) und Johanna Fuhrmann (9b). Siegerin des „Junior-Wettbewerbs“ (5./6. Klassen) wurde mit stolzen 19 von 20 möglichen Punkten Johanna Göbel aus der Klasse 5b. Die diesjährige Schulsiegerin ist Lenia Happel (9a).

Von: Uschi Gremler, Lehrerin an der Mädchenrealschule Volkach.