Bügeln – Kochen – Stressbewältigung. Dies sind nur einige der zahlreichen Kurse, die den Schülerinnen und Schülern der 8. Jahrgangsstufe in der Projektwoche unter dem Motto "Alltagskompetenzen - Schule fürs Leben" an der Staatlichen Realschule Kitzingen kurz vor Ferienbeginn angeboten wurden.

Das gesamte Lehrerkollegium hatte im Rahmen der Schulentwicklung für ihre Schülerinnen und Schüler ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, welches auf die verschiedensten Bereiche des realen und praktischen Lebens vorbereiten sollte. An fünf Schultagen standen die Themen Gesundheit, Ernährung, Haushaltsführung, Konsum- sowie Umweltverhalten auf dem Programm. So durften alle Klassen beispielsweise unter der kompetenten Leitung von Hauswirtschaftslehrerin Gudrun Ruhl und weiteren engagierten Kollegen und Kolleginnen kochen, nachdem sie zuvor selbst eingekauft und in einem Lernzirkel Grundlagen der Ernährung kennengelernt haben. Auch Basics für den eigenen Haushalt wie bügeln, waschen oder einen Knopf annähen wurden von den jungen Leuten in dieser Woche intensiv geübt, sodass ihre die Eltern vielleicht zukünftig auf mehr Unterstützung zu Hause hoffen dürfen.

Ein weiterer Höhepunkt war die Exkursion in das nahegelegene Kompostwerk, welche einen Einblick in die riesigen Dimensionen der Müllentsorgung im Landkreis Kitzingen bot. Darüber hinaus vermittelten zahlreiche Workshops an der Schule wichtige Kompetenzen zur Bewältigung des Alltags und zur Persönlichkeitsbildung. Unterstützt wurden die Lehrkräfte dabei von externen Profis aus der freien Wirtschaft, von der Polizei oder der Universität Würzburg, die den Schülerinnen und Schülern Themen wie Cyberkriminalität, Stressbewältigung oder den Umgang mit den eigenen Finanzen näher brachten. Die Jugendlichen waren bei den angebotenen Projekten mit Interesse und Eifer dabei und bescheinigten ihren Lehrkräften eine gelungene und gewinnbringende "Woche fürs Leben".

Von: Katrin Pfeuffer (Lehrerin, Staatliche Realschule Kitzingen)