Schwarzach vor 1 Stunde

Fit für den Straßenverkehr

Für die Viertklässler der Grundschule Schwarzacher Becken hat sich das wochenlange Fahrradtraining in Theorie und Praxis gelohnt. Mit ihren Lehrerinnen Christiane Braun und Silke Fromm sowie den Ausbilderinnen der Polizei Sabine Diener und Simone Zschätzsch haben die Schulkinder vier Wochen lang die Jugendverkehrsschule erfolgreich durchgeführt. Die Verkehrsregeln und das theoretische Wissen wurden im Klassenzimmer vermittelt. Das richtige Fahren konnte auf dem Übungsplatz in Sommerach trainiert werden. In einer kleinen Feierstunde erhielten die neuen Verkehrsteilnehmer ihre Fahrradführerscheine. Rektorin Charlotte Erk gratulierte allen Teilnehmern und würdigte das große Engagement aller Beteiligten. Ema Václavovicová und Laurent Achereiner erhielten für ihre ausgezeichneten Leistungen von den Polizistinnen einen Ehrenwimpel. Eine Woche später ging es in den Schwarzacher Straßen im realen Verkehrsraum weiter. Unter Beobachtung vieler Eltern und den beiden Jugendverkehrspolizistinnen zeigten die Kinder auch hier, was sie gelernt haben.