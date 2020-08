Fischesterben am Eichsee in Prichsenstadt

Der trockene und heiße Sommer zeigt auch in Prichsenstadt seine Auswirkungen. Der Eichsee im Bereich der Kirchschönbacher Straße ist gekippt, die toten Fische schwimmen an der Oberfläche. Ein Umstand, der Peter Ring zum Handeln veranlasste.

Ring, Initiator der Wildvogel- und Kleintierhilfe im Kitzinger Land, brachte dieses Fischsterben in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses unter den Bürgerfragen auf die Tagesordnung. "Es ist eine große Geruchsbelästigung, die Karpfen schwimmen bäuchlings an der Wasseroberfläche, und es ist viel zu wenig Wasser im See", so seine Klage.

Situation "nicht zufriedenstellend"

Damit stieß er im Bauausschuss auf offene Ohren. Das Fischesterben war von Ring sehr schnell an den zweiten Bürgermeister Peter Eschenbacher (Urlaubsvertretung für René Schlehr) gemeldet worden. "Ich hab mich gleich an den Inhaber des Sees gewendet, an Richard Gebert, und hab ihm unsere Hilfe angeboten", so Eschenbacher. Gleichzeitig habe er Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt aufgenommen und von dort gesagt bekommen, dass alles so bleiben müsse wie es ist. Denn jegliches Eingreifen könnte das Fischsterben noch verstärken. Eine Situation, die sowohl für die Stadt als auch für Richard Gebert "nicht zufriedenstellend" sein kann, so Eschenbacher weiter. Das Problem liegt darin, dass der Zulauf für den Eichsee, unter anderem der Beibach, zu wenig Wasser führt und auch der wenige Regen der vergangenen Tage nicht wirklich geholfen habe.

Man könnte doch die Feuerwehr darum bitten, den See mit Wasser zu füllen, brachte der als Gast anwesende Stadtrat Wolfgang Brosche ins Gespräch. Genau das, entgegnete Eschenbacher, wäre "kontraproduktiv, weil das das kalte und sauerstoffarme Wasser vom Grund nach oben bringt, und dann ist auf einen Schlag alles aus. Hier hilft nur frisches Wasser über den natürlichen Zulauf – oder Regen". Die Feuerwehr würde am besten helfen, indem sich die Kameraden bei der Kirchweih "das Bier schmecken lassen" würden.

Lösung wird gesucht

Nicht nur Bürgermeister René Schlehr, sondern auch Freihofchef Richard Gebert arbeiten fieberhaft an einer Lösung. "Ich bin mit Herrn Gebert im Dialog", sagte Schlehr, "er ist Geschäftsmann, und der Anblick toter Fische in seinem See sind weder für die Stadt Prichsenstadt noch für den Freihof ein sonderlich guter Anblick." So bald wie möglich will Gebert nach Auskunft Schlehrs die toten Fische abfischen und die Fische entsorgen, und auch den See selbst will er entschlammen lassen. "Letzteres geht auch nur unter bestimmten Bedingungen und zu bestimmten Zeiten", so Schlehr weiter, der laut über Möglichkeiten einer finanziellen Förderung für diese Aktion nachdachte.