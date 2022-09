Der eoRun, Volkachs einziger Firmenlauf, geht am Donnerstag, 8. September, in die zweite Runde. Der Lauf richtet sich vor allem an Teams aus Unternehmen, Vereinen, Schulen und Organisationen, aber auch Privatpersonen können teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach.

Um 18.30 Uhr fällt der Startschuss an der Mainschleifenhalle in Volkach. Der Zieleinlauf findet auf dem Weinfestplatz statt. Die Strecke führt über 7,5 Kilometer auf einem flachen Kurs durch die Altstadt und die Umgebung drumherum. Um die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer zu gewährleisten, werden im Altstadtgebiet einige Straßen ab 18 Uhr für circa eineinhalb Stunden voll gesperrt, stellenweise regelt die Freiwillige Feuerwehr Volkach den Verkehr. Die Laufstrecke betrifft laut der Mitteilung der VG folgende Straßen: Obervolkacher Straße, Gartenstraße, Schaubmühlstraße, Engertstraße, Weinstraße, Hauptstraße, Josef-Wächter-Straße, Alte Obervolkacher Straße und Georg-Berz-Straße.

Vollgesperrt sind die Einfahrt von der Gaibacher Straße in die Josef-Wächter-Straße, die Einfahrt vom Oberen Markt in die Hauptstraße, die Einfahrt von der Dr.-Eugen-Schön-Straße in die Obervolkacher Straße sowie die Einfahrt von der St 2274 in die Obervolkacher Straße.