Der eoRun, Volkachs einziger Firmenlauf, geht am Donnerstag, 8. September, in die zweite Runde. Das kündigt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung an.

Der Lauf richtet sich vor allem an Teams aus Unternehmen, Vereinen, Schulen und Organisationen, aber auch Privatpersonen können teilnehmen. Die Strecke führt über 7,5 Kilometer auf einem flachen Kurs durch die Altstadt und die Umgebung. Veranstalter ist die Volkacher Online Marketing Agentur eology, die Schirmherrschaft haben Landrätin Tamara Bischof und Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein übernommen, die Stadt Volkach ist Partner der Veranstaltung.

Der Streckenverlauf: Um 18:30 Uhr fällt der Startschuss an der Mainschleifenhalle in Volkach. Dann geht die Strecke in zwei Runden auf die 7,5 Kilometer durch die Altstadt und die nähere Nachbarschaft. Der Zieleinlauf findet auf dem Weinfestplatz statt. Willkommen sind neben Läufern auch Walker, allerdings aus Sicherheitsgründen ohne Stöcke.

Dieses Jahr mit Rahmenprogramm

Im vergangenen Jahr gab es wegen der Corona-Beschränkungen kein Rahmenprogramm, dieses Jahr ist es anders, so die VG-Mitteilung. Am Weinfestplatz werden zwei Versorgungsstände aufgebaut. Es gibt nichtalkoholische Getränke, Wein und Bier, die Metzgerei Wild verwöhnt mit Gegrilltem und Stangen. Für die musikalische Umrahmung sorgt Donny Vox. So soll der Firmenlauf nicht nur für die Teilnehmer ein Teamevent sein, sondern auch für alle, die zum Anfeuern dabei sind.

In der Anmeldegebühr von 25 Euro ist Folgendes enthalten: Chipzeitmessung, Online-Ergebnisliste, Urkunde, Medaille, Moderation und Unterhaltungsprogramm im Start- & Zielbereich, Getränke im Zielbereich und auf der Laufstrecke, medizinische Versorgung, Spende für die Feuerwehr Volkach und Streckenausschilderung.

Beliebte Team-Events lange vermisst

Die Schirmherrin Tamara Bischof und der Schirmherr Heiko Bäuerlein freuen sich, auch im Jahr 2022 wieder an vorderster Front dabei zu sein. „Zum zweiten Mal findet der eoRun in Volkach statt. Bereits 2021 hat sich gezeigt, wie wichtig solche Momente sein können, denn sie geben uns die Möglichkeit, unser Hobby mit anderen Menschen zu teilen. Wenn uns die aktuellen Geschehnisse eines zeigen, dann sicherlich, dass wir alle zusammenhalten müssen“, betont die Landrätin des Landkreises Kitzingen, Tamara Bischof. Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein unterstreicht, dass diese „beliebten Team-Events lange vermisst wurden. Ich freue mich, dass eine innovative, junge Volkacher Firma auch auf diese Art den Teamspirit lebt und hoffe auf viele Finisher.“

Anmeldung noch bis 1.September unter dem Link www.eorun.de/anmeldung/