Firmen und Fakten: SSH Schwarzach ist umgezogen

Stetiges Wachstum und steigende Anforderungen stellten die Weichen für den Umzug der SSH in ein neues Gebäude, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Dort gibt es zusätzlichen Platz für die erforderliche Erweiterung der Teams sowie energieeffiziente Gebäudetechnik.

Die seit 1992 bestehende SSH vergrößert sich laut Mitteilung bereits zum dritten Mal. Das Wachstum des Schwarzacher Softwarehauses erforderte einen erneuten Umzug in größere Räumlichkeiten. Vom Ein-Mann-Unternehmen bis zum 30-köpfigen Team mit über 120 Kunden in Deutschland und dem europäischen Ausland hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine Entwicklung vollzogen.

Durch die Spezialisierung auf ERP-Software für die Verpackungsindustrie im Jahr 1999 etablierte sich das Unternehmen in der Branche. Unter dem Motto "Flexibel. Engagiert. Kompetent." betreut die SSH ihre Kunden im Umgang mit der eigenentwickelten ERP-Lösung, die die Digitalisierung und Automatisierung der Unternehmensprozesse in der Verpackungsindustrie unterstützt.

Durch den Einbau einer Wärmepumpe und einer Photovoltaik-Anlage ist der neue Standort laut Mitteilung weitestgehend CO2-neutral. Mit der Anlage eines Grünbereichs wird außerdem ein Fokus auf Biodiversität gesetzt.