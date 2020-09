Kitzingen vor 1 Stunde

Firmen & Fakten: Zuschlag für Kitzinger Firma

Nach einer Ausschreibung erhält die chargeIT mobility GmbH in Kitzingen den Zuschlag für die Abrechnung der knapp 500 Ladepunkte der Fraunhofer-Gesellschaft, Europas führender Organisation für angewandte Forschung, in ganz Deutschland. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Dabei werden sowohl die Ladepunkte an den Fraunhofer-Standorten und die Firmen-Flottenfahrzeuge, als auch die geladenen Kilowattstunden an öffentlichen Ladestationen abgerechnet. Für das Laden der Mitarbeiter unterwegs ermöglicht chargeIT die Freischaltung der Ladestationen per App und europaweit via RFID-Karte über die gängigen Roaming-Plattformen. Die knapp 500 Ladepunkte werden voraussichtlich ab Ende 2020 nach erfolgreichem Probe-Betrieb an das chargeIT-Backend angebunden.