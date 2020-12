Kitzingen vor 29 Minuten

Firmen & Fakten: Vodafone startet 5G-Ausbau in Kitzingen

Vodafone hat seine erste 5G-Mobilfunkstation im Kreis Kitzingen in Betrieb genommen und damit das 5G-Ausbauprogramm gestartet. Die neue Station mit 5G-Antennen in Kitzingen versorgt erste Bewohner des Ortes und ihre Gäste mit der mobilen Breitbandtechnologie 5G, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Mittelfristiges Ziel des neuen Infrastrukturprogrammes ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung in der Region an das 5G-Netz anzuschließen. Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes baut Vodafone laut Mitteilung auch sein LTE-Netz (=4G) in der Region weiter aus.