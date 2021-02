Kitzingen vor 1 Stunde

Firmen & Fakten: Über 90 Millionen Pakete in einem Jahr bearbeitet

Was sich bereits im Laufe der vergangenen Monate angekündigt hatte, ist jetzt mit Zahlen belegt: Das Paketzentrum der Deutschen Post DHL Group in Kitzingen hat einen neuen Rekord aufgestellt und eine Schallmauer durchbrochen, informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Im Jahr 2020 bearbeiteten die Mitarbeiter am Dreistock 11 mehr als 90 Millionen Paketsendungen. Im Vorjahr waren es noch rund 73 Millionen. Bernhard Michels, Leiter des Paketzentrums, ist laut der Mitteilung mehr als zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Die Corona-Pandemie und die enorm hohen Sendungsmengen rund um Weihnachten haben wir alle gemeinsam sehr gut bewältigt“, sagt er. Am 15. Dezember bearbeiteten die Mitarbeiter insgesamt 555 987 ein- und abgehende Pakete. Das war der Tag mit dem höchsten Paketaufkommen in Kitzingen für das Jahr 2020 und auch seit Bestehen des Paketzentrums.