Corona hat einiges durcheinandergewirbelt, auch das Geschäftsmodell von Silke Seebeck. Eigentlich erstellt die Keramiker-Meisterin Gebrauchskeramik in ihrer Töpferei in Hüttenheim und verkauft ihre Sachen auf Märkten in ganz Deutschland. Ohne Märkte suchte Seebeck, die seit etwa 40 Jahren töpfert, nach einer anderen Verkaufsmöglichkeit und fand sie im Dietz-Haus am Kitzinger Marktplatz. Im sogenannten Hochzeitsstübchen – dort standen früher immer die Hochzeitstische beim Haushaltswarengeschäft Dietz – verkauft sie auf etwa zwölf Quadratmetern Teller, Tassen, Krüge oder Vasen.

Sollte der Laden, der Mitte September eröffnete, Erfolg haben, kann sich Seebeck gut vorstellen, dauerhaft in Kitzingen zu bleiben. Zumindest so lange bis es eine Lösung für das gesamte Dietz-Haus gefunden wurde.