Wiesentheid vor 20 Minuten

Firmen & Fakten: Reisegutschein bei Sonderauslosung gewonnen

Sparkassen-Vermögensberater Robert Degen übergab seinem Kunden Jürgen Scheller einen 3000 Euro-Reisegutschein. Der glückliche Gewinner gehört zu den Preisträgern einer Sonderauslosung des PS-Sparens und Gewinnens. Insgesamt gingen vier Reisegutscheine sowie ein VW-Elektrofahrzeug an Sparkassenkunden in der mainfränkischen Region. Darüber hinaus wurden Geldpreise über 86 950 Euro mit vier 10 000 Euro-Hauptgewinnen gutgeschrieben, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreditinstituts.