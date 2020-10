Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz im Landkreis Kitzingen derzeit umfangreich aus, wie es im Schreiben an die Presse heißt. In Wiesenbronn wurde eine neue LTE (4G)-Station errichtet. Die Station in der Hauptstraße ergänze dort die bisherige GSM (2G)- und UMTS (3G)-Technik.