Firmen & Fakten: Neue Postfiliale in Kitzingen

Die Deutsche Post eröffnet am Dienstag, 19. Januar, eine neue Postfiliale in Kitzingen. Der neue Standort in der Inneren Sulzfelder Straße 13, bei "Zeitungen und Zeitschriften, Julian Lindner" ersetzt den bisherigen Standort Siegfried-Wilke-Straße 8.