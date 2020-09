Kitzingen vor 1 Stunde

Firmen & Fakten: Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Kitzingen ausgebaut

Die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Kitzingen wurde ausgebaut: Die Telekom hat einen Standort mit LTE und 25 mit 5G erweitert und betreibt jetzt im Landkreis 57 Standorte. Das geht aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervor. Die Standorte stehen in Abtswind, Albertshofen, Biebelried, Dettelbach, Großlangheim, Iphofen, Kitzingen, Kleinlangheim, Mainstockheim, Markt Einersheim, Marktbreit, Obernbreit, Prichsenstadt, Rüdenhausen, Schwarzach und Wiesentheid. Die Standorte in Abtswind, Dettelbach, Kitzingen, Kleinlangheim, Mainstockheim, Rüdenhausen und Wiesentheid dienen laut Pressemitteilung zudem der Versorgung entlang der Autobahn, die Standorte in Albertshofen, Kitzingen und Markt Einersheim der Versorgung entlang der Bahnstrecke und die Standorte in Biebelried, Marktbreit und Obernbreit der Versorgung entlang der Autobahn/Bahnstrecke. Ein weiterer Standort in Kitzingen dient der Versorgung entlang der Bundes-/Landstraße, heißt es in der Pressemitteilung.