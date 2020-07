Iphofen vor 1 Stunde

Firmen & Fakten: Lagen-Cup für Riesling aus Iphofen

Auszeichnung für das Weingut Hans Wirsching: Mit dem 2017er Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling, Großes Gewächs, hat es den diesjährigen Lagen-Cup gewonnen - einen Preis, der von Top-Sommeliers aus Deutschland vergeben wird, wie das Weingut in einer Pressemitteilung schreibt. Der Wein wurde in der First Class der Lufthansa ausgeschenkt und ist mittlerweile vergriffen. Niko Rechenberg, der Autor der "Gourmetwelten", charakterisiert den Wein als ein "Zusammenspiel von Salz, Stein und kräutriger Mineralität".