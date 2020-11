Iphofen vor 23 Minuten

Firmen & Fakten: Industriepolitischer Austausch bei Knauf

Ein industriepolitischer Austausch fand zwischen dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Holger Lösch, und dem Baustoffunternehmen Knauf statt. Auf Einladung von Professor Manfred Grundke, Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Knauf, besuchte Holger Lösch, der ursprünglich aus Schweinfurt stammt, die Knauf Hauptverwaltung in Iphofen in seiner unterfränkischen Heimat, heißt es in einer Pressemitteilung des Ungternehmens.