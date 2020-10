Prichsenstadt vor 1 Stunde

Firmen & Fakten: Hohe Auszeichnungen für Prichsenstadter Weine

Die Weine von Weinbautechnikerin Ina Keßler aus Prichsenstadt konnten auch in diesem Jahr wieder auf internationalem Parkett punkten. Aktuell erhielt ihr Betrieb, der Winzerhof Keßler, bei der größten internationalen Weinbewertung, der „AWC Vienna – International Wine Challenge“, seinen zweiten Stern, zweimal Gold, siebenmal Silber und drei "Seals of approval", informiert der Betrieb in einer Pressemitteilung. Insbesondere der 2018er Weißburgunder und der 2018er Cabernet dorsa seien bei den Experten sehr gut angekommen. Teilgenommen haben an dem Wettbewerb 1510 Produzenten aus 41 Ländern aller Kontinente. Insgesamt wurden 11 232 Weine bewertet.