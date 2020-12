"Old Barbers" heißt der neue Barber Shop in der Herrnstraße 3 in Kitzingen, der Anfang Dezember seine Türen öffnete. Inhaber des Friseurladens für Männer ist Emre Pirbudak, der sich mit dem Shop einen jahrelangen Traum erfüllt hat. Emre Pirbudak ist gebürtiger Kitzinger und hat in seiner Heimatstadt auch seine Friseurlehre absolviert. Nach Stationen in Kitzingen und Würzburg in seinem Beruf hat Pirbudak nach vier Jahren bei der Bundeswehr seine Meisterprüfung erfolgreich abgelegt.

Klassische Herrenhaarschnitte, Nassrasur oder einfach nur den Bart trimmen lassen – das sind die Dienstleistungen, die der Friseurmeister zusammen mit seinem Mitarbeiter Richard Maaß in der Kitzinger Innenstadt anbietet. Zum Namen "Old Barbers" passt die Inneneinrichtung des Ladens, der von einer historischen Apotheke aus Leipzig aus dem Jahr 1890 sein Ambiente erhält. In ein Café aus den 1950er Jahren fühlt man sich im Wartebereich versetzt, der allerdings Corona-Bedingt derzeit noch nicht genutzt werden kann. Anmelden kann sich der Kunde persönlich oder unter Tel.: (09321) 90 88 363. Geöffnet hat "Old Barbers" montags, mittwochs und freitags von 10 bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 20 Uhr und Samstags von 8 bis 15 Uhr.