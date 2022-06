Bei den Unterfränkischen Vierkampfmeisterschaften der Leichtathleten waren insgesamt acht Nachwuchssportler*innen der Turngemeinde Kitzingen am Start. Mit 160 Teilnehmern hatte die Veranstaltung in Güntersleben eine Rekordbeteiligung.

Bei den Schülern starteten in der Klasse M11 Max Rambow, Vincent Blasel und Jonathan Holzheid in den Disziplinen 50m Lauf, Weitsprung, Ballwurf und Hochsprung. Max Rambow verpasst als fünfter das Podest nur sehr knapp mit einer Leistung von 1252 Punkten. Jonathan und Vincent absolvierten die vier Disziplinen ebenfalls. Bei den Schülerinnen W11 waren ebenfalls drei Schülerinnen am Start. Madalena Kroiß wurde mit 1231 Punkten 14. Lilian Fechtner und Carla Gebauer waren ebenfalls am Start und konnten weitere Wettkampferfahrung machen.

In der Altersklasse W13 absolvierte Lena Cielatkowska den Weitsprung, die 75m Sprint, den Ballwurf und den Hochsprung. Im Weitsprung und Ballwurf konnte sie jeweils die zweitbeste Leistung des Tages erzielen und kam insgesamt auf Platz 3 und konnte sich damit einen Platz auf dem Podest mit erzielten 1764 Punkten sichern.

Finn Döbrich startete in der Altersklasse M13 und wurde Unterfränkischer Meister mit großen Vorsprung. Sowohl im 75m Sprint, im Weitsprung und im Hochsprung konnte er die beste Leistung des Tages erzielen. Mit 1637 Punkte hatte er am Ende einen großen Vorsprung vor Neal Doktorczyk vom LAZ Kreis Würzburg, der mit 1559 Punkten zweiter wurde. Betreut wurden die Sportler und Sportlerinnen bei diesem Wettkampf von Christine Henneberger, Florian Düll und Andreas Lapp.

Von: Andreas Lapp (Abteilungsleiter Leichtathletik, TG 1848 Kitzingen e.V.)