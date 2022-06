Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Finn, der Flieger

Finn Hauk überflügelte beim Leichtathletik-Schulvergleich in den Sprungdisziplinen alle Konkurrenten: Der Schüler des Egbert-Gymnasiums landete im Weitsprung bei 5,38 Metern, im Hochsprung packte er gar 1,70 Meter. Der Achtklässler übertraf damit eine eigene Körpergröße um gut zwölf Zentimeter. Zu dem perfekt organisierten Wettkampf bei sehr guten äußeren Bedingungen waren auch Sportler des Gymnasiums Marktbreit und des Armin-Knab-Gymnasiums nach Münsterschwarzach gekommen. Das EGM setzte sich bei den Jungen in den Altersklassen II und III (Jahrgänge 2005 bis 2008) und bei den Mädchen in den Altersklassen III und IV (Jahrgänge 2007 bis 2010) durch. Die Sieger haben gute Chancen, beim Bezirkswettbewerb antreten zu dürfen.