Kitzingen vor 37 Minuten

Filmtage im Roxy-Kino im September

Wie schon im vergangenen Jahr lädt der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung in Zusammenarbeit mit der Stadt Kitzingen und des VdK im Roxy-Kino in Kitzingen zu „Filmtagen für Jung und Alt“ ein. An drei Tagen werden im Filmsaal Roxy 1 interessante und unterhaltsame Filme gezeigt und zwar von Dienstag, 27. September, bis Donnerstag, 29. September, jeweils von 15 Uhr bis 17 Uhr. Weitere Informationen erfolgen zeitnah.