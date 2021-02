Die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021. "Gerade noch rechtzeitig vor diesem Orgeljahr konnten wir unseren Orgelneubau vollenden und die Weihe der neuen Orgel feiern", freut sich der Volkacher Pfarrer Johannes Hofmann laut einer Mitteilung der Pfarrgemeinde. Mit einem Mikrofon versehen und im Fokus zweier Kameras steht der Geistliche in der Volkacher Pfarrkirche und nimmt seinen Beitrag für die filmischen Orgelimpulse auf.

Orgelmusik, Kunstwerke und Impulse sollen in den Videos, die auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei veröffentlicht werden, einen Eindruck von der reichhaltigen Ausstattung der Volkacher Pfarrkirche bieten. An diesem Sonntag, 28. Februar, startet mit Johann Sebastian Bachs "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" BWV 686 und einem Impuls zu dem mit zahlreichen musikalischen Anspielungen versehenen Cäcilienaltar die Videoreihe. Die weiteren Orgelimpulse werden an folgenden Sonntagen veröffentlicht: 14. März, 4. April, 25. April, 23. Mai, 13. Juni, 18. Juli, 15. August.