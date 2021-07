Im Rahmen der Aktionswoche "Die Glorreichen 17" des Landkreises Kitzingen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen zeigt die Volkshochschule zwei Filme in der Alten Synagoge.

Am Montag, 26. Juli, geht es um 19 Uhr um die Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die auf Gesundheitsthemen spezialisierte Filmemacherin Lilian Franck enthüllt in ihrem Film "trustWHO" versteckte Einflüsse der Industrie auf die WHO und sie zeigt, wie Mitgliedsstaaten die WHO für ihre nationalen Interessen missbrauchen.

Am Dienstag, 27. Juli, um 19 Uhr, läuft der Film "Anders Essen – Das Experiment". Kurt Langbein und Andrea Ernst zeigen in ihrem Film drei Familien, die ihre Ernährungsgewohnheiten verändern wollen, im Selbstversuch: Sie wollen ihren Flächenverbrauch verringern, fairer und umweltverträglicher essen. Wird es gelingen?

Der Eintritt für beide Abende ist frei, wie es in der Ankündigung der vhs noch heißt.