Dettelbach vor 50 Minuten

Filme unter freiem Himmel sehen: N-ERGIE Kinotour am 6. September zu Gast in Dettelbach

Ende der Sommerferien heißt es wieder: Großes Kino unter freiem Himmel für kleines Geld und einen guten Zweck. Die N-ERGIE Kinotour ist am Dienstag, 6. September, zu Gast in Dettelbach an der Mainlände, so eine Pressemitteilung Kultur- & Kommunikationszentrums der Stadt, der folgender Text entnommen ist.