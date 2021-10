Albertshofen vor 47 Minuten

Figurentheater in der Gartenlandhalle

Das Frabe-Figurentheater gibt am Dienstag, 26. Oktober, um 16 Uhr ein Gastspiel in der Gartenlandhalle in Albertshofen. Gezeigt wird "Wo ist Seppl?". Diese Frage stellt sich Kasperle, als er nach Hause kommt und keiner da ist. Eigentlich sollte Seppel schon längst den Geburtstagskuchen für die Großmutter gebacken haben. Der Kasperle macht sich ein bisschen Sorgen um seinen Freund und benötigt nun dringend Hilfe von Hund Flocki und den Kindern aus dem Publikum. Gemeinsam machen sich alle auf zur Suche in den nahegelegenen Wald. Das Stück beginnt laut Pressemitteilung um 16 Uhr, Einlass 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Es gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist vorzulegen (ab sechs Jahren). Reservierung unter Tel.: (0174) 5999580.