Volkach vor 1 Stunde

FFP2-Maskenpflicht im Rathaus Volkach

Ab Montag, 18. Januar, herrscht in Bayern eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen im Einzelhandel. Die Volkacher Stadtverwaltung hat inzwischen beschlossen, dass auch im Rathaus der Stadt FFP2-Masken getragen werden müssen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Außerdem können Bürger das Rathaus ausschließlich nach telefonischer Absprache und Termin-Vereinbarung betreten. Sie können sich weiterhin per E-Mail (stadt@volkach.de) oder unter Tel.: (09381) 40110 an die Fachämter oder an das Bürgerbüro der Stadt Volkach zu wenden.