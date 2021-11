Die Sanierung des "Bads" in Gnodstadt könnte noch diese Woche abgeschlossen sein. Das gab Marktbreits Baureferent Alexander Mader in der Bürgerversammlung im Marktbreiter Stadtteil auf Anfrage bekannt. Nach rund einer Stunde Redezeit durch Bürgermeister Harald Kopp stellten die Bürger ihre Fragen.

Das "Bad" in Gnodstadt ist eigentlich ein Feuerlöschweiher, erbaut im Jahr 1935, der auch zum Baden genutzt wird. Allerdings ist das 30 Mal 10 Meter große Betonbecken im Laufe der Jahre undicht geworden und musste saniert werden, was sich doch einige Zeit lang hinzog. Nach Aussage von Bürgermeister Harald Kopp würden im Bad gerade die Kunststoffbahnen zur Abdichtung eingezogen. Und auf Nachfrage von Michael Krauß bestätigte Mader, dass die Arbeiten kurz vor dem Abschluss stünden.

Kreisstraße bleibt Dauerthema

Dauerthema in Gnodstadt ist die Kreisstraße KT 18, die vom Ort aus bis zur Bundesstraße 13 führt. Sie ist eng, ebenfalls in die Jahre gekommen und sollte schon seit längerer Zeit saniert und ausgebaut werden. Rainer Herbst war es, der beantragte, sich wegen der Straße nochmals mit Landrätin Tamara Bischof in Verbindung zu setzen, um Bewegung in das Verfahren zu bringen. Das Problem scheint, so der Bürgermeister, in ungeklärten Grundstücksfragen zu liegen.

"Respekt vor dem kleinen Tier" zeigte der Bürgermeister nach einer Anfrage ebenfalls von Herbst zu gesperrten Spielgeräten auf dem Spielplatz an der alten Siedlung. Den Geräten hatte offensichtlich ein Specht so arg zugesetzt, dass sie nicht mehr sicher waren. Hier werden bereits Angebote für neue Geräte eingeholt, sagte Kopp, die Alternative für das Material sei recycelter Kunststoff, "der hoffentlich spechtresistent ist".

Direkt an den Bürgermeister wenden

"Der Bürgermeister sollte für die Bürger da sein", sagte ein sichtlich empörter Sebastian Rank über den Wegfall der Bürgersprechstunde. Wie Bürgermeister Harald Kopp schon in seinen Ausführungen zuvor berichtet hatte, wurde die Bürgersprechstunde im Gnodstadter Rathaus nach einer coronabedingten Pause nicht mehr im üblichen Sinne aufgenommen. Wie auch in anderen VG-Gemeinden könnten sich die Bürger telefonisch an den Bürgermeister wenden, der dann auch vor Ort komme. Das habe den großen Vorteil, dass er sich auf das Anliegen des Bürgers vorbereiten könne und auch entsprechend Zeit zur Verfügung stehe.

In seinen Aufführungen zuvor präsentierte Kopp den gleichen Vortrag, wie bereits in der Woche zuvor in Marktbreit. Neben Zahlen aus dem Haushalt waren es Projekte der Stadt, die gerade laufen oder demnächst anstehen. Für Gnodstadt ist dies besonders der Kindergarten, der gerade im ersten Stockwerk um ein Büro für das Personal erweitert wird. Auch der Hochwasserschutz spielt für Gnodstadt eine Rolle, so soll auf einem Gelände in der Nähe des Bads eine Regenrückhaltefläche angelegt werden.