Kitzingen 29.09.2022

Feueralarm grundlos ausgelöst: Schule evakuiert

Obwohl es keinen Grund dafür gab, hat am Mittwoch gegen 9.25 Uhr ein 16-jähriger Schüler in einer Schule in der Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen den Handfeuermelder betätigt. Wegen des Feueralarms wurden circa 780 Schülerinnen und Schüler in Sicherheit gebracht und die alarmierten Rettungskräfte rückten an, darunter 13 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kitzingen sowie Rettungsdienst und Polizei. Vor Ort stellten die Rettungskräfte laut Polizeibericht fest, dass kein Brand vorliegt. Gegen den 16-jährigen Schüler wird nun wegen Sachbeschädigung sowie Missbrauchs von Notrufen ermittelt.