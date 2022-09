Marktbreit vor 50 Minuten

Feuer unter der Brücke Richtung Segnitz, am Sportboothafen Marktbreit

"Brand Freifläche klein" – mit diesen Stichworten wurde am späten Dienstagabend die Freiwillige Feuerwehr Marktbreit zum zweiten Einsatz des Tages alarmiert. Unter der Brücke Richtung Segnitz, am Sportboothafen Marktbreit, war aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen, teilt Kommandant Joachim Müller in einem Presseschreiben mit. Mit zwei wasserführenden Fahrzeugen und dem Kommandowagen rückten 16 Feuerwehrleute zum Brand aus. Weiteres Personal befand sich im Gerätehaus Marktbreit in Bereitschaft. Mit mehreren Strahlrohren konnte der Brand nach kurzer Zeit gelöscht werden, berichtet Müller. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.