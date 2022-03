Mainstockheim vor 52 Minuten

Feuer auf Holzhäckselplatz in Mainstockheim

Ein größeres Feuer wurde der Polizei Kitzingen in der Nacht auf Sonntag auf dem Mainstockheimer Holzhäckselplatz gemeldet. Aus ungeklärter Ursache geriet dort abgelagertes Schnittgut in Brand, teilt die Polizei mit. Die meterhohen Flammen wurden durch die Feuerwehr in Schach gehalten. Das Feuer brannte kontrolliert ab, wodurch keine Gefahr für umstehende Gebäude oder Fahrzeuge bestand. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Eine Brandstiftung schließt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch aus.