Das Wochenende stand in Kitzingens größtem Stadtteil Siedlung rund um das Festgelände an der Grund- und Mittelschule ganz im Zeichen der Gründung vor 101 Jahren durch den italienischen Maurer Anselm Caliz.

Der Vorsitzende des Siedlervereins SieNet Dominic Niedermeyer spannte vor Ehrengästen und im Stadtteil Lebenden einen Bogen aus dem Jahr 1921 ins Heute, als der zuletzt in Eibelstadt wohnende Anselm Caliz der Stadt Kitzingen ein 1600 Quadratmeter großes Grundstück am heutigen Texasweg abkaufte und in vollständiger Eigenleistung sein Eigenheim errichtete. Vor ziemlich genau 101 Jahren sei er eingezogen.

Ziel des Festes: Ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln

Zuerst sei in der Folge die Nordsiedlung – aus Sicht der Siedler die Altsiedlung – gewachsen, bis auch der südlich der B 8 gelegene Bereich mit zentralen Einrichtungen verstärkt zu wachsen begann. Mit den Jahren seien so Kirchen, Kindergärten, Seniorenheime, Inklusionseinrichtungen, ein Gewerbegebiet, Sportstätten, Schulen, Geschäfte und verschiedene Vereine entstanden. Nunmehr leben nach Erkenntnis Niedermeyers mehr als 5000 Menschen im Stadtteil.

Als Ziel der dreitägigen Veranstaltung nannte Niedermeyer, auch schwer erreichbare Menschen besser in die Gemeinschaft zu integrieren, sie zusammen zu bringen und Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Dabei gefalle ihm der Begriff alte und neue Siedlung nicht, er spreche lieber von zwei Hälften beidseits der B 8, die eins werden sollen.

Was Oberbürgermeister Stefan Güntner in der Siedlung lernte

Oberbürgermeister Stefan Güntner erinnerte sich, wie er in der Siedlung lernte, was Zusammenhalt bedeutet und dass mit diesem Zusammenhalt in der Gesellschaft etwas erreicht werden könne. An Beispielen machte er deutlich, dass sich Siedler nichts gefallen ließen. Er sei stolz, ein Siedler zu sein, sagte Güntner.

Landrat Robert Finster blickte auf seine Kinderzeit, als er immer wieder zum Besuch einer Tante in die Siedlung kam, einen Stadtteil, der aus Not und bei Nahrungsmangel entstanden sei. Daher habe stets im Vordergrund gestanden, sich gegenseitig zu helfen, beizustehen und die Nachbarschaft zu pflegen. Nach dem Krieg hätten viele Schutz, Geborgenheit und Wohnung gefunden sowie einen Arbeitsplatz in Kitzingen. So sei der Stadtteil immer weiter gewachsen und stark mit der Entwicklung der Stadt verbunden.

Karin Böhm erlebte in der Kitzinger Siedlung das Paradies

Siedlerkönigin Fabienne beklagte zwar, dass das Fest nicht wie geplant vor einem Jahr stattfinden konnte, nun freue sie sich umso mehr. Als Kind der Siedlung blickte Karin Böhm auf ihre Jugendzeit zurück, als sie zusammen mit zwei Schwestern im Texasweg aufwuchs und hier das Paradies erlebt habe.

Pfarrer Michael Bausewein sprach als Pfarrer der Friedenskirche auch für die katholische St. Vinzenzkirche und dankte dem Festkomitee für das monatelange Durchhalten, denn die Vorbereitungen hätten sich ein Jahr länger hingezogen als gedacht.

Hofrat Walter Vierrether schlüpfte für kurze Zeit in die Rolle des Anselm Caliz mit Strohhut, blauer Schürze und Gießkanne und erzählte Geschichten aus eigenem Erleben. Caliz habe ein zartes Pflänzchen gesetzt und gegossen, das nun gewachsen sei.