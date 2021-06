Kitzingen vor 1 Stunde

Festlicher Abend: 1. Live-Konzert nach Lockdown in Kitzingen

Froh? Nein. Glücklich? Nein, trifft es nicht ganz. Euphorisch! So war die Stimmung beim 1. Live-Konzert in der Alten Synagoge in Kitzingen nach dem Corona-Lockdown.