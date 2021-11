Sommerhausen vor 1 Stunde

Festliche Musik zum Träumen

„Festliche Musik zum Träumen“ lautet der Titel des Konzerts von Bassbariton Oliver Munique und Pianist Daniel Delgado am Samstag, 27. November, in Sommerhausen. Das Repertoire der beiden Künstler reicht laut Pressemitteilung von den italienischen Arie Antiche des Belcanto über Oratorien der Romanik bis zu eigenen Kreationen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Kirche St. Bartholomäus. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.