Dettelbach vor 21 Minuten

Festlich geschmückte Kapelle als Weihnachtsgeschenk

Mit der Übergabe des Weihnachtsgrußes an alle Beschäftigen der Dettelbacher Senioreneinrichtung „Hornsche Spital“ verbunden inmitten der depressiven Weihnachtstage als alternativer Weg der Verkündigung der Botschaft von Weihnachten, das besondere Geschenk der Pfarrgemeinde an die Bewohner und Mitarbeiter: Die festlich geschmückte Kapelle St. Georg in der Einrichtung, die in diesem Jahre besonders die Weihnachtsbotschaft ausstrahlt. Im Bild Erna Schmitt vom Hornschen Spital und Diakon Lorenz Kleinschnitz.