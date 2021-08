Schwarzach vor 50 Minuten

Festgottesdienst in Schatten des Mammutbaums

„Da waren wir noch nie zum Gottesdienst“, so die Besucher am Festgottesdienst in Schwarzach an Maria Himmelfahrt und suchten um den Mammutbaum, der vor 20 Jahren anlässlich des 90. Geburtstags des letzten Schwarzacher Missionars, dem Benediktiner P. Anton Falkenstein gepflanzt wurde, und um den Nebeneingang der Pfarrkirche „Heilig Kreuz“ Schatten. Rund 70 Personen, Jung und Alt, trafen sich zum Gebet, zum Singen und einem Mittagstreff der besonderen Art befreit von der Maskenpflicht vor der Kirche. Diakon Kleinschnitz, der den Gottesdienst leitete, verglich die Botschaft des Festtages mit der Ansage „Ziel erreicht“, wie beim Navigator – angekommen. Eine Perspektive für den konfessionsverbindenden Aspekt des Feiertags für alle Christen.