Der Gedanke entstand während der Pandemie: die christliche Gemeinschaften der Stadtregion Kitzingen tauschten sich im vergangenen Jahr darüber aus, welche Spuren Corona in den Gemeinden hinterlassen hat. Manche Risse in Familien, Freundeskreisen, Gemeinden waren noch nicht verheilt, wie Pfarrerin Esther Zeiher in einem Schreiben mitteilt.

So erwuchs der Wunsch, ein Fest zur Versöhnung zu feiern. Versöhnung sei heilsam für so viele Bereiche unseres Lebens. Wie anders könne man weitergehen, wenn einer um Verzeihung bittet. Wie belebend sei es, mit sich selbst versöhnt zu sein und mit Gott.

Das "Fest der Kirchen" soll zugleich ein Fest der Annäherung zwischen den verschiedenen konfessionellen Gruppen in Kitzingen werden. So werden neben den evangelischen und der katholische Gemeinde auch der Bauhaus e.V., die Freie Christengemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde und die Landeskirchliche Gemeinschaft dieses Fest gestalten.

Für die evangelische Stadtkirchengemeinde und die katholische Gemeinde ist dies zugleich das Ökumenische Gemeindefest. Los geht es am Sonntag, 10. Juli, um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst hinter der Alten Synagoge in Kitzingen und münden dann in ein fröhliches, kreatives Angebot aus Ständen, Musik und Darbietung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.