Sulzfeld/Uffenheim vor 1 Stunde

Fernwasserversorgung Franken meldet neuen Rekord beim Trinkwasserverbrauch

So viel Trinkwasser an einem Tag sei noch nie verbraucht worden, so die Fernwasserversorgung Franken, einer der fünf größten bayerischen Wasserversorger. Wovor ihr Werkleiter warnt.