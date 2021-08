Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, Merkfähigkeit, Vorstellungsvermögen und einige andere Fähigkeiten mussten die Kinder bei der Ferienveranstaltung der Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV (Landesbund für Vogelschutz) beweisen. Bei der Waldolympiade im Dettelbacher Stadtwald war die Natur nicht nur Schauplatz, sondern auch vielfältiger Spielgegenstand.

Dem Aufwärmen und gegenseitigen Kennenlernen diente die Fichtenzapfenstaffel. Hier mussten die 22 Kinder mithilfe von je zwei Astgabeln einen Fichtenzapfen zu einem Mitspieler transportieren. Das erforderte einiges an Geschick, aber auch Tempo. Gutes Schätzvermögen war gefragt beim Holz sägen. Es kam darauf an, von einem Ast ein 500 Gramm schweres Teilstück abzusägen. Beim Balancieren über einen liegenden Baumstamm kam es auf einen guten Gleichgewichtssinn an und beim Ertasten natürlicher Gegenstände in der Greifkiste war ein starkes Vorstellungsvermögen hilfreich.

Leider findet man im Wald und in der freien Natur nicht immer nur solche Dinge, die dort hingehören. So mussten die Kinder in einem abgegrenzten Areal Gegenstände finden, die dort eigentlich nichts zu suchen hatten. Bierflaschen, Plastikbecher, Autoteile, Folien und weitere waldfremde Teile entdeckten die jungen Naturfreunde und kümmerten sich anschließend auch um deren Entsorgung. Ebenfalls ein gutes Auge musste man beweisen, um die zehn versteckten und gut getarnten (Spielzeug-) Tiere zu finden. Beim Naturbasketball mussten Kiefernzapfen oder kleine Holzstückchen in einem aufgehängten Eimer versenkt werden. Geschicklichkeit und Geschwindigkeit erforderte ein Hindernislauf der besonderen Art. Ein vier Meter langer Baumstamm war von Kleingruppen möglichst schnell durch ein Labyrinth zu transportieren. Zu guter Letzt stand noch Gedächtnistraining auf dem Programm. Zahlreiche Gegenstände aus dem Wald – Zweige, Steine, Zapfen, Schneckenhäuser, Moospolster und ähnliches – wurden für 30 Sekunden gezeigt. Dabei sollten sich die Kinder möglichst viele merken und anschließend wieder nennen können.

Am Ende erhielten die fünf Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl je eine Siegerurkunde. Sowohl die 22 Kinder als auch die sechs Betreuer hatten ihren Spaß, und das ganz ohne technische und elektronische Spielsachen. Die LBV-Aktiven hoffen, dass die Kinder durch diese Naturbegegnung den Wert der Natur schätzen lernen und sich später auch für deren Erhalt aktiv einsetzen.

Von: Ottmar Deppisch für Umwelt- und Naturschutzgruppe im LBV Dettelbach.