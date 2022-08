Segnitz vor 57 Minuten

Ferienspaß im Museum Segeum

Das Museum Segeum in Segnitz bot am Dienstagnachmittag einigen Kindern mit einem Spaziergang durch die Jahrtausende im Rahmen einer Ferienpassaktion der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit viel Zeitvertreib und Ferienspaß. Nach einer Bilderschau über die archäologischen Ausgrabungen in Segnitz durfte man mit einem Fragebogen das Museum und die ausgestellten Funde erkunden. Anschließend konnten die Teilnehmer selbst Hand anlegen und im Museumshof töpfern, Schmuck basteln, Stockbrot backen oder bei einer archäologischen Schatzsuche Schätze entdecken. Am Ende gab es eine Brotzeit und für alle Quizteilnehmer einen Eisgutschein.