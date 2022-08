Mainbernheim vor 55 Minuten

Ferienspaß im Kletterwald

In der ersten Ferienwoche hat der OGV Mainbernheim im Rahmen der Ferienpassaktion einen Ausflug in den Kletterwald Einsiedel mit 21 Kids und sechs Betreuern durchgeführt. Bei bestem Wetter wurde es ein spannender und erlebnisreicher Nachmittag für alle Teilnehmer. Es war für uns Betreuer toll mit anzuschauen, wie schnell sich verschiedene Teams herausgebildet haben, um die unterschiedlichen Routen im Kletterwald erfolgreich zu erforschen. Für alle Ansprüche war etwas dabei, die abwechslungsreichen Parcours in Höhen von drei bis zu zwölf Meter wurden mit viel Spaß, Spannung und Teamgeist bezwungen. Aber immer mit der Sicherheit, die uns der Trainer vom Kletterpark vorher beigebracht hat. Der OGV Mainbernheim richtet jedes Jahr eine für die Kids kostenfreie Ferienpassaktion aus.