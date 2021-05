Volkach vor 56 Minuten

Ferienspaß im Hort

In der ersten Pfingstferienwoche hatte der Hort in Volkach Ferienbetreuung für die Hortkinder der ersten bis vierten Klasse. Das Motto der Kinder „Endlich Zeit zum Spielen und keine langweiligen Hausaufgaben“. Am Dienstag ging es dann auch gleich los. Die Erstklässler machten einen Ausflug in den Wald. Dort konnte nach Herzenslust die Natur erforscht werden. Viele Tiere wie beispielsweise der Waldgrashüpfer haben es in die Becherlupen der Kinder geschafft und wurden nach genauer Beobachtung behutsam zurück in die Natur entlassen. Die Baumeister erprobten sich am Hüttenbau und fertigten einen kleinen Unterschlupf aus trockenen Ästen und Laub. Die Zweitklässler lernten am Mittwoch ein für sie noch neues Material kennen. Es wurden aus Ton kleine Schildkröten getöpfert. Nach genauer Anleitung war der Kreativität der Kinder keine Grenzen mehr gesetzt und es entstanden richtig tolle Kunstwerke. Einen ausgedehnten Spaziergang um und durch Volkach unternahmen die Dritt- und Viertklässler, wobei es viel zu entdecken gab. Trotz des unbeständigen Wetters hatten alle viel Spaß.