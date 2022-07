Volkach vor 31 Minuten

Ferienprogramm für Kinder auch an der Mainschleife

Ferien-Spaß ohne Ferien-Pass: Auch in diesem Jahr gibt es in Volkach wieder ein spezielles Ferienprogramm für alle Schulkinder ab sechs Jahren. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen: Vereine und Privatpersonen haben sich viel Mühe gegeben und eine schöne und spannende Auswahl an Ferienveranstaltungen auf die Beine gestellt. Ob bei Feuerwehr in Action, Spaß am Modellfluggelände, Stadt-Rallye oder Bau von Nistkästen oder, oder, oder – die Angebote bieten Spiel, Spaß und Spannung, da kommt garantiert keine Langeweile auf.